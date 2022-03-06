محكمة الاحتلال تنظر اليوم في قضية إخلاء وهدم الخان الأحمر شرق القدس

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال اليوم في قضية إخلاء قرية الخان الأحمر شرق القدس، حسبما أعلن مدير دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة.وأشار أبو رحمة اليوم الأحد، إلى أن الجهود الرسمية والشعبية كانت نجحت في عام 2018 من انتزاع قرار بوقف عمليةالإخلاء والهدم، موضحا أن المواطنين في القرية رفضوا كل أطروحات الاحتلال بنقلهم إلى مناطق قريبة كأريحا والعيزرية وأكدوا على صمودهم وبقائهم في الخان الأحمر.وأوضح أبو رحمة أنه في حال أصدرت محكمة الاحتلال قرارا سلبيا بشأن الخان الأحمر، فإنه سيتم العودة للاعتصام هناك والتصدي لقرارات الاحتلال وإجراءاته بالتنسيق مع اللجان والقوى الشعبية وحركة فتح.