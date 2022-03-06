هيئة الاسرى: الحركة الاسيرة حال لم تستجب إدارة السجون ستشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب على موقف الاسرى الجماعي، واستمرارهم في خطواتهم النضالية منذ حوالي الشهر.وقال الخطيب إن الاسرى سيشرعون في الاضراب المفتوح عن الطعام في حال لم تستجب ادارة السجون لمطالبهم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.واشار الخطيب الى تنظيم لقاءات في عدد من الدول العربية والاوروبية؛ لتدويل قضية الاسرى، منوها إلى جولة ستتم في نهاية الشهر الجاري بجامعة الدول العربية، بمناسبة يوم الاسير والتضامن مع شعبنا.