رياض منصور يشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل تغيير سياسة الكيل بمكيالين

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور على ضرورة مواصلة العمل وإيجاد الطرق البديلة من أجل تغيير سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة.واوضح منصور، أن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط شعبنا بسبب تجاهل المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية في وقت يقوم فيه بتنفيذ الأمور بسرعة في قضايا دولية أخرى.وشدد منصور على ضرورة تنفيذ الإرادة الدولية والإجماع الدولي الكاسح تجاه قضايا شعبنا والانتقال إلى خطوات عملية واتخاذ إجراءات بملاحقة ومحاسبة إسرائيل لإجبارها على الالتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها.