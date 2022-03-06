بكري: العالم يتعامل بسياسة ازدواجية المعايير مع القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري إن المجتمع الدولي منذ العام 1947 أصدر مئات القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ولكنه حتى الآن وخاصة الولايات المتحدة، لم يحرك ساكنا ويرفض ممارسة أي ضغوطات على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.واشار بكري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، إلى أن العالم هو ذاته الذي يتحرك الان بكل قوة في قضية العملية العسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي يكشف ازدواجية المعايير في تعامل العالم مع قضايا الدولية والقضية الفلسطينية.وشدد بكري على أن العالم مطالبٌ الآن بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومطالب بتنفيذها فورا ووقف اعتداءات اسرائيل المتواصلة.