الرويضي: الرئيس عباس يتابع جرائم الاحتلال في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي،إن الرئيس محمود عباس يتابع باستمرار وعلى كافة المستويات الدولية والقانونية، جرائم الاحتلال المستمرة في القدس المحتلة وأصدر تعليماته للقيادة بتوفير كل مقومات الصمود ودعم المهددين بالتهجير القسري والتطهير العرقي.وحذر الرويضي في حديث لإذاعة (فلسطين) اليوم الأحد، من التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة بأوامر وقرارات من حكومة الاحتلال، بهدف تهجير المواطنين والتطهير العرقي وهدم منازلهم والسيطرة على اراضيهم وممتلكاتهم، منوها إلى أن المرحلة القادمة ستكون الأخطر والأصعب في القدس المحتلة.وشدد الرويضي على أن ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع قضية شعبنا وقضايا دولية أخرى، كشف حقيقته خاصة وانه لغاية اللحظة لم يفتح تحقيقا مباشرا في جرائم الاحتلال والتي تحدثت عنها كل المؤسسات الدولية.يشار إلى أن أكثر من22 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة من بينها 800 وحدة في جبل المكبر ، وذلك لصالح إقامة مشاريع استيطانية على حساب أراضي وممتلكات المواطنين .