سفارة فلسطين بمصر تؤمن عودة أول فوج من المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، أنها أتمت إجراءات عودة الفوج الأول من الفلسطينيين العائدين من أوكرانيا عبر مطار القاهرة الدولي، وصولا إلى معبر رفح الحدودي.وأكدت السفارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس، فقد قامت وبالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج والجهات المصرية المختصة بترتيب عودة الفلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، من بينهم: أطباء، وطلاب، ومهندسين.وأضافت: أنه تم استقبال الفوج الأول منهم فجرا، وجرى إتمام إجراءات دخولهم من مطار القاهرة، حيث تم إيفاد مندوبي السفارة لمرافقتهم خلال طريق عودتهم إلى معبر رفح، حتى وصولهم إلى قطاع غزة بسلام، وحالة من الاستعداد القصوى لاستقبال وتيسير عودة الأفواج اللاحقة من المواطنين والطلبة.وشكر سفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، الأجهزة والسلطات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية، التي لم تتوان عن تقديم كافة أشكال المساعدة.وأكد أن ما تقوم به دولة فلسطين ووزارة الخارجية والمغتربين هو جزء من واجبها الوطني تجاه رعاياها ومواطنيها في متابعة قضايا جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا لتأمين عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، والاطمئنان عليهم حتى عودتهم إلى ذويهم سالمين.