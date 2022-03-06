معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

أكدت وزير السياحة والآثار على ضرورة تضافر كافة الجهود و خصوصاً بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين لسابق عهدة، مؤكدةً على بدء دوران عجلة القطاع السياحي الفلسطيني باستقبال أعداد من الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.









وأشارت ترزي على أهمية العلاقة التكاملية بين الجمعية ووزارة السياحة والاثار في النهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني و تذليل كافة العقبات و المعيقات، مؤكدةً عملها على تعزيز هذه العلاقة و تطويرها وتباحث الجانبان بسبل تطوير برامج وخطط التسويق السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني وسبل جذب وفود سياحية جديدة في ظل المتغيرات التي حصلت على القطاع السياحي العالم نتيجة المتغيرات العالمية وخصوصا جائحة كورونا وسبل الاستفادة من التطورات الإلكترونية ودمجها في الخطط والبرامج الترويج السياحي.



رام الله - دنيا الوطنوشددت معايعة على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين وزارة السياحة والآثار وجمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص في تنسيق الجهود الثنائية في كافة المجالات وخصوصا في مجال الترويج السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني، وذلك بعد ما حدث من متغيرات ومعيقات جراء جائحة كورونا، جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبال ماركو ترزي رئيس مجلس إدارة جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافد وأعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم معايعة.