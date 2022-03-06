مباشر | تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شؤون فلسطينية

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزير السياحة والآثار على ضرورة تضافر كافة الجهود و خصوصاً بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين لسابق عهدة، مؤكدةً على بدء دوران عجلة القطاع السياحي الفلسطيني باستقبال أعداد من الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.

وشددت معايعة على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين وزارة السياحة والآثار وجمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص في تنسيق الجهود الثنائية في كافة المجالات وخصوصا في مجال الترويج السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني، وذلك بعد ما حدث من متغيرات ومعيقات جراء جائحة كورونا، جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبال ماركو ترزي رئيس مجلس إدارة جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافد وأعضاء مجلس الإدارة، حيث جرى اللقاء في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم معايعة.

وأشارت ترزي على أهمية العلاقة التكاملية بين الجمعية ووزارة السياحة والاثار في النهوض بالقطاع السياحي الفلسطيني و تذليل كافة العقبات و المعيقات، مؤكدةً عملها على تعزيز هذه العلاقة و تطويرها وتباحث الجانبان بسبل تطوير برامج وخطط التسويق السياحي للقطاع السياحي الفلسطيني وسبل جذب وفود سياحية جديدة في ظل المتغيرات التي حصلت على القطاع السياحي العالم نتيجة المتغيرات العالمية وخصوصا جائحة كورونا وسبل الاستفادة من التطورات الإلكترونية ودمجها في الخطط والبرامج الترويج السياحي.

أخبار ذات صلة

الوزيرة معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

الوزيرة معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

سفارة فلسطين بمصر تؤمن عودة أول فوج من المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى غزة

سفارة فلسطين بمصر تؤمن عودة أول فوج من المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى غزة

فلسطين: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المالية تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين

المالية تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري شمال غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري شمال غرب نابلس

65 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

65 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

منوعات

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها &#34;أنا طلقت نفسي&#34;

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها "أنا طلقت نفسي"

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

عربي

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية &#34;بن سلمان&#34; حول الأحاديث النبوية المتواترة

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية "بن سلمان" حول الأحاديث النبوية المتواترة

&#34;إسرائيل&#34; تحذر من مواجهة عسكرية مع &#34;حزب الله&#34;

"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"