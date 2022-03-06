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شؤون فلسطينية

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بعملية الطعن، التي استهدفت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم "حماس" في مدينة القدس، محمد حمادة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "نشيد بعملية الطعن البطولية ضد شرطة الاحتلال ، فجر اليوم، عند باب الأسباط  في البلدة القديمة بالقدس المحتلة".

وأضاف "نزفّ منفذها البطل كريم القواسمي الذي ارتقى إلى الله شهيدًا، وكتب اسمه بأحرف من نور في سجّل الشهداء الأبرار".وعدّ القيادي في "حماس" عملية الطعن بأنها "رد طبيعي على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد المرابطين وأهلنا في القدس وعموم الضفة العربية المحتلة".

ودعا "جماهير شعبنا وشبابنا الثائر إلى مواصلة تصعيدهم ومواجهتهم الاحتلال بكل الوسائل والاشتباك معه في كل الساحات، حتى ردعه وكبح جماح عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

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