شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

من ناحيته، لفت سمير النجدي رئيس الجامعة، إلى أن اختيار القدس المفتوحة يأتي في إطار الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الجامعة وطواقمها في مجال التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، والذي تجلى خلال فترة كورونا، إذ تمكنت الجامعة من الاستمرار بعمليتها التعليمية بكل يسر وسلاسة، مستثمرة في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وكفاءة كادرها البشري الأكاديمي والإداري على حد سواء.







وأشار النجدي إلى أن هذا الاختيار يأتي ضمن توجه الجامعة في التعليم الافتراضي ليشمل تقديم خدمات تعليمية لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج.

رام الله - دنيا الوطناختارت شبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي (RCVA) جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسمياً للشبكة، للشراكة العلمية الإقليمية في فلسطين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.وقالت الشبكة في بيان لها، إنه "بناء على موافقة مجلس إدارة شبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي في اجتماعه الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، فقد تم تعيين مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي ممثلاً رسمياً للشبكة في فلسطين، وبناء الشراكة العلمية مع وزارات التعليم المختلفة".وأضاف البيان أن "الاختيار جاء امتثالاً للنظام الأساسي لشبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي، ولا سيما المادة 2، الفقرات 5 و6 و7 المتعلقة بوضع معايير لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر الإنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية لاستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، والمساهمة في تعزيز مهارات البلدان الأعضاء في (اليونسكو) في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار".وبموجب هذا القرار، ستكون القدس المفتوحة مسؤولة عن بناء الشراكة العلمية في مجال التعليم الافتراضي مع وزارات ومؤسسات التعليم المختلفة في فلسطين، ووضع المعايير اللازمة لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر الإنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية لاستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، وكذلك المشاركة في متابعة تطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بين الشبكة والمؤسسات التعليمية على الصعيدين الوطني والدولي.وقال رئيس مجلس الإدارة محمد الطاهر ميلودي، إن الشبكة تتبع منظمة (اليونسكو) في باريس، وهي أكثر مشاريع التعلم عن بعد طموحاً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتضم عشرات الدول العربية والأوروبية والإفريقية ودول آسيا الوسطى، عبر شبكة حاسوبية قادرة على نقل وتبادل المعلومات ما بين جميع المراكز التابعة لها في البلدان المشتركة، مشيراً إلى أن معايير جامعة ابن سينا الافتراضية تعدّ أنموذجاً معتمداً للتعليم العالي من قبل منظمة (اليونسكو).وكانت الهيئة العامة لـ(المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسطe-Omed) التي تعنى أيضاً بالتعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي قد انتخبت نهاية العام المنصرم جامعة القدس المفتوحة عضواً في مجلس إدارة المنظمة لدورة (2022-2024).