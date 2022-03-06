مباشر | تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

شؤون فلسطينية

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها
رام الله - دنيا الوطن
اختارت شبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي (RCVA) جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسمياً للشبكة، للشراكة العلمية الإقليمية في فلسطين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وقالت الشبكة في بيان لها، إنه "بناء على موافقة مجلس إدارة شبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي في اجتماعه الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، فقد تم تعيين مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي ممثلاً رسمياً للشبكة في فلسطين، وبناء الشراكة العلمية مع وزارات التعليم المختلفة".

وأضاف البيان أن "الاختيار جاء امتثالاً للنظام الأساسي لشبكة ابن سينا للتعليم الافتراضي، ولا سيما المادة 2، الفقرات 5 و6 و7 المتعلقة بوضع معايير لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر الإنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية لاستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، والمساهمة في تعزيز مهارات البلدان الأعضاء في (اليونسكو) في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وبموجب هذا القرار، ستكون القدس المفتوحة مسؤولة عن بناء الشراكة العلمية في مجال التعليم الافتراضي مع وزارات ومؤسسات التعليم المختلفة في فلسطين، ووضع المعايير اللازمة لضمان جودة الدروس التعليمية المنتجة عبر الإنترنت، وتطوير الهندسة التعليمية لاستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، وكذلك المشاركة في متابعة تطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بين الشبكة والمؤسسات التعليمية على الصعيدين الوطني والدولي.

من ناحيته، لفت سمير النجدي رئيس الجامعة، إلى أن اختيار القدس المفتوحة يأتي في إطار الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الجامعة وطواقمها في مجال التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي، والذي تجلى خلال فترة كورونا، إذ تمكنت الجامعة من الاستمرار بعمليتها التعليمية بكل يسر وسلاسة، مستثمرة في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة وكفاءة كادرها البشري الأكاديمي والإداري على حد سواء.

وأشار النجدي إلى أن هذا الاختيار يأتي ضمن توجه الجامعة في التعليم الافتراضي ليشمل تقديم خدمات تعليمية لأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج.

وقال رئيس مجلس الإدارة محمد الطاهر ميلودي، إن الشبكة تتبع منظمة (اليونسكو) في باريس، وهي أكثر مشاريع التعلم عن بعد طموحاً في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتضم عشرات الدول العربية والأوروبية والإفريقية ودول آسيا الوسطى، عبر شبكة حاسوبية قادرة على نقل وتبادل المعلومات ما بين جميع المراكز التابعة لها في البلدان المشتركة، مشيراً إلى أن معايير جامعة ابن سينا الافتراضية تعدّ أنموذجاً معتمداً للتعليم العالي من قبل منظمة (اليونسكو).

وكانت الهيئة العامة لـ(المنظمة الدولية للفضاء الرقمي المفتوح من أجل المتوسطe-Omed) التي تعنى أيضاً بالتعليم الإلكتروني والتعليم الافتراضي قد انتخبت نهاية العام المنصرم جامعة القدس المفتوحة عضواً في مجلس إدارة المنظمة لدورة (2022-2024).

أخبار ذات صلة

الوزيرة معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

الوزيرة معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

سفارة فلسطين بمصر تؤمن عودة أول فوج من المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى غزة

سفارة فلسطين بمصر تؤمن عودة أول فوج من المواطنين القادمين من أوكرانيا إلى غزة

فلسطين: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 4 وفيات و557 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المالية تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين

المالية تحدد موعد ونسبة رواتب الموظفين العموميين

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

الفصائل تشيد بعملية القدس وتدعو إلى تصعيد المقاومة بالضفة

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

معايعة: القطاع السياحي الفلسطيني سيعوه لسابق عهده

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

حماس تشيد بعملية الطعن في القدس

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

شبكة ابن سينا تعتمد جامعة القدس المفتوحة ممثلاً رسيماً لها

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري شمال غرب نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين على حاجز عسكري شمال غرب نابلس

65 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

65 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب

منوعات

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها &#34;أنا طلقت نفسي&#34;

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها "أنا طلقت نفسي"

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

عربي

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية &#34;بن سلمان&#34; حول الأحاديث النبوية المتواترة

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية "بن سلمان" حول الأحاديث النبوية المتواترة

&#34;إسرائيل&#34; تحذر من مواجهة عسكرية مع &#34;حزب الله&#34;

"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"