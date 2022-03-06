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شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أنَّ 104 مستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.

وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيين من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة "الفجر العظيم" يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.

وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.

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