جولة مفاوضات مرتقبة بين روسيا وأوكرانيا غدا

رام الله - دنيا الوطنتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية في أوكرانيا لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط تصعيد العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.وأعلن عضو الوفد الأوكراني في المفاوضات بين كييف وموسكو دافيد أراخاميا، أن جولة ثالثة ستنعقد غدا الإثنين، بهدف وضع حد للحرب في أوكرانيا، بعد جولتين من المفاوضات.وكان الوفدان الروسي والأوكراني أعلنا في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في بيلاروس عن التوصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف مؤقت لإطلاق النار فيها.