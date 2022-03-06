الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية الطعن في حطة ويعتقل والدته وشقيقه

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأحد، منزل الشهيد كريم جمال القواسمي (19 عامًا)، من بلدة الطور، في القدس المحتلة.وشرعت قوات الاحتلال بتفتيش منزل ذوي الشهيد، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، كما استدعت والده للتحقيق.يشار إلى أن الشهيد المقدسي هو أسير محرر قضى في سجون الاحتلال عام ونصف.وزعمت شرطة الاحتلال، أن الشهيد القواسمي نفذ عملية طعن عند باب حطة احد أبواب الأقصى، فجر اليوم.وفور العملية أغلقت القوات باب حطة بالتزامن مع توافد المصلين لأاء صلاة الفجر، ومنعتهم من الدخول إلى الاقصى، فأدى العشرات من المصلين الصلاة على أبواب الأقصى.