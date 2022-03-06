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شؤون فلسطينية

لبحث تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.. اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم

لبحث تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية.. اجتماع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مساء اليوم الأحد، اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس.

وكشف د.أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين أن اجتماعا موسعاً للقياة الفلسطينية، سيعقد مساء الأحد، مضيفاُ أن: الاجتماع له أهمية في ضوء التطورات السياسية الدولية التي أحدثت متغيرات مهمة، بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، وسيكون لها آثار كبيرة على الأوضاع بالمنطقة وعلى القضية الفلسطينية". 

وأضاف: بدأنا نلمس بأن الاهتمام الدولي بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تراجع كثيراً، وكل الاهتمام الدولي مصنف على معالجة الوضع في أوكرانيا وتداعياته على النظام السياسي الدولي وعلى الأمن والاستقرار بالعالم والأوروبي بشكل خاص.

وأكد أن هذا الموضوع سيتم بحثه اليوم في اجتماع القيادة، للتعاطي مع الآثار والنتائج التي قد تترتب عليه، مشيراً إلى أن هذا يتطلب معالجة مختلفة للتحرك السياسي الفلسطيني والتركيز على الوضع الداخلي الفلسطيني، وإضافة للتحرك الدولي والعربي.

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