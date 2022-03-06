التعليم تصرح بشأن حذف مواد من منهاج الثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنصرح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم الأحد، بخصوص حذف مواد من المنهاج لصالح طلبة الثانوية العامة في فلسطين 2022.وقال الخضور في تصريحات إذاعية :"كان هناك مناشدات للوزارة من الطلبة على مدار الأسابيع الماضية وقلنا لهم أنه لا داعي للاستعجال لأن الوزارة تقيم الأمور وستدرس هذا الملف".وأوضح أن الوزارة درست الأمر وأخذت بعين الاعتبار بعض المتغيرات ومنها أن النظام أصبح 8 أيام الكترونياً "اون لاين"، وتم إقرار حذف مادة واحدة غير مطلوبة ولا يطلع عليها الطلبة، مشيراً على وجود حالة ارتياح لدى الطلاب عقب القرار.ولفت إلى أن استعداد طلبة الثانوية العامة سيبدأ مع نهاية هذا الشهر الاستعداد للامتحانات التجريبية كما أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر سيكون عطلة بين الفترتين الثالثة والرابعة.وأوضح الخضور أن كل الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها حيث ستنطلق في 7/6/2022 وأنه تم إعلان ذلك كما وإعلان مواعيد الامتحان العملي كذلك.