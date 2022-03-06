وفاة و197 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و197 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 790 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الذي وصل "دنيا الوطن"، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1939 ، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 238614 ، منها 6792 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 956 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 238614 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 92، منها 62 حالة خطرة.