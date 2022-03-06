مباشر | تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دولي

الصين تعلق على استهداف الجيش الروسي للمحطات النووية في أوكرانيا

الصين تعلق على استهداف الجيش الروسي للمحطات النووية في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
علقت الصين، ولأول مرة على العملية العسكرية التي نفذتها القوات الروسية على أوكرانيا، منذ الخميس الماضي، والتي دخلت اليوم الأحد، يومها الحادي عشر على التوالي.

وأفاد تقرير نشر على موقع "بزننس إنسايدر"، أن الصين أعربت عن قلقها حول المحطات النووية الأوكرانية، وذلك بعد اندلا حريق في محطة زابوريجيا، أول أمس الجمعة، نتيجة القصف الروسي، ما زاد من قلق الدول على هذه المحطات.

وبحسب التقرير، فقد طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ ون بين، روسيا، بالهدوء وضبط النفس، لافتا إلى أن بلاده تعرب عن اهتمامها الكبير بسلامة المحطات النووية بأوكرانيا. 

ووفقا للتقرير، فإن الصين امتنعت عن التصويت على مشروع يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، معلنة عن غضبها من الدول التي فرضت العقوبات على روسيا.

في السياق ذاته، أفادت وكالة "فرانس برس"، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس السبت، حيث دعا الأول لإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله بأن تتوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، 

وطالب وزير الخارجية الصيني، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا، اجراء حوار والتركيز على التأثيرات السلبية لتوسع الناتو المستمر شرقاً، والذي يؤثر على الامن الروسي.

أخبار ذات صلة

بماذا ابلغ الرئيس التركي نظيره الروسي؟

بماذا ابلغ الرئيس التركي نظيره الروسي؟

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 350 مدنيا في أوكرانيا حتى الآن

الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 350 مدنيا في أوكرانيا حتى الآن

بوتين: القوات الروسية على وشك تدمير البنية التحتية العسكرية بأوكرانيا

بوتين: القوات الروسية على وشك تدمير البنية التحتية العسكرية بأوكرانيا

قناة: وزير الخارجية الأوكراني لا يستبعد لقاء مع نظيره الروسي في تركيا

قناة: وزير الخارجية الأوكراني لا يستبعد لقاء مع نظيره الروسي في تركيا

لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول المفاوضات مع اوكرانيا

لافروف يكشف تفاصيل جديدة حول المفاوضات مع اوكرانيا

هل تتجه إسرائيل لفرض عقوبات على روسيا؟

هل تتجه إسرائيل لفرض عقوبات على روسيا؟

بوتين: هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا

بوتين: هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا

شاهد: تدمير مروحية روسية في أوكرانيا

شاهد: تدمير مروحية روسية في أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عامان على جائحة (كورونا).. أكثر من 651 ألف إصابة و5577 وفاة بفلسطين

عامان على جائحة (كورونا).. أكثر من 651 ألف إصابة و5577 وفاة بفلسطين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" يوم الإثنين

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الخارجية الفلسطينية: خدماتنا وجهودنا متواصلة لتأمين سلامة ابناء شعبنا بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية: خدماتنا وجهودنا متواصلة لتأمين سلامة ابناء شعبنا بأوكرانيا

(لواء العامودي) يتوعد الاحتلال الاسرائيلي حال اغتيال النابلسي

(لواء العامودي) يتوعد الاحتلال الاسرائيلي حال اغتيال النابلسي

الحكومة ونقابة الأطباء تتوصلان لاتفاق ينهي الاجراءات التصعيدية

الحكومة ونقابة الأطباء تتوصلان لاتفاق ينهي الاجراءات التصعيدية

الاحتلال يقتحم جامعة القدس في أبو ديس

الاحتلال يقتحم جامعة القدس في أبو ديس

&#34;الخارجية&#34;: تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي بوقت مبكر لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي المحاصرة

"الخارجية": تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي بوقت مبكر لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي المحاصرة

منوعات

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها &#34;أنا طلقت نفسي&#34;

شاهد: طليقة سعد الصغير تخرج عن صمتها "أنا طلقت نفسي"

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد: رشا سامي العدل تكشف عن سبب تركها للفن

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

شاهد كيف احتفلت منى زكي بجلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

ما حقيقة تعرض سيرين عبد النور لصفعة من عابد فهد؟

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: شيرين تلفت الأنظار بآخر تصريحاتها الجريئة

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: جويل مردينيان تكشف عن أجرأ وأسوأ قرار اتخذته بسبب زوجها

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

شاهد: حسين فهمي يحدث ضجة برقصه الغريب والجريئ

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

وفاة فنان مصري شهير عن عمر يناهز 39 عام

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته لتثبت أن جمالها طبيعي

عربي

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية &#34;بن سلمان&#34; حول الأحاديث النبوية المتواترة

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية "بن سلمان" حول الأحاديث النبوية المتواترة

&#34;إسرائيل&#34; تحذر من مواجهة عسكرية مع &#34;حزب الله&#34;

"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"