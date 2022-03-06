الصين تعلق على استهداف الجيش الروسي للمحطات النووية في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنعلقت الصين، ولأول مرة على العملية العسكرية التي نفذتها القوات الروسية على أوكرانيا، منذ الخميس الماضي، والتي دخلت اليوم الأحد، يومها الحادي عشر على التوالي.وأفاد تقرير نشر على موقع "بزننس إنسايدر"، أن الصين أعربت عن قلقها حول المحطات النووية الأوكرانية، وذلك بعد اندلا حريق في محطة زابوريجيا، أول أمس الجمعة، نتيجة القصف الروسي، ما زاد من قلق الدول على هذه المحطات.وبحسب التقرير، فقد طالب وزير الخارجية الصيني، وانغ ون بين، روسيا، بالهدوء وضبط النفس، لافتا إلى أن بلاده تعرب عن اهتمامها الكبير بسلامة المحطات النووية بأوكرانيا.ووفقا للتقرير، فإن الصين امتنعت عن التصويت على مشروع يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا، معلنة عن غضبها من الدول التي فرضت العقوبات على روسيا.في السياق ذاته، أفادت وكالة "فرانس برس"، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس السبت، حيث دعا الأول لإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله بأن تتوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،وطالب وزير الخارجية الصيني، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وروسيا، اجراء حوار والتركيز على التأثيرات السلبية لتوسع الناتو المستمر شرقاً، والذي يؤثر على الامن الروسي.