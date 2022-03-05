شؤون فلسطينية

عامان على جائحة (كورونا).. أكثر من 651 ألف إصابة و5577 وفاة بفلسطين

عامان على جائحة (كورونا).. أكثر من 651 ألف إصابة و5577 وفاة بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
في الخامس من آذار 2020، سجّلت فلسطين أول حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، (سبع إصابات في أحد فنادق بيت لحم)، بعد مخالطتهم لوفد سياحي تبين إصابة عدد من أفراده بعد عودتهم إلى بلدهم.

وبعد مرور عامين على الجائحة، تشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل 651,125 إصابة، و5577 وفاة، مقابل تسجيل 635,346 حالة تعاف، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومنذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى الآن، سجّلت فلسطين أكثر من 180 ألف إصابة، بعد انتشار المتحورات الجديدة، خاصة متحور "أوميكرون" سريع العدوى.

وسجلت المحافظات الشمالية 403,977 إصابة بالفيروس، بما فيها 73,180 إصابة في مدينة القدس المحتلة، مقابل 247,148 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وتصدرت مدينة القدس وضواحيها حصيلة الإصابات بتسجيلها 88,619 إصابة، تليها محافظة الخليل بـ62,181 إصابة، ثم نابلس بـ59,722، ورام الله والبيرة 57,346، وجنين 32,918، وطولكرم 31,006 إصابات، وبيت لحم 29,490 إصابة، وقلقيلية 14,057، وسلفيت 11,916، وطوباس والأغوار الشمالية 8,617، وأريحا والأغوار 8,100 إصابة.

وسجّلت المحافظات الشمالية 3639 وفاة، مقابل 1938 وفاة في المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة الخليل أعلى حصيلة وفيات بـ717، تلتها محافظة نابلس 634، ومدينة القدس وضواحيها 398، وجنين 398، ورام الله والبيرة 359، وطولكرم 356، وبيت لحم 304، وقلقيلية 206، وسلفيت 109، وطوباس والأغوار الشمالية 93، وأريحا والأغوار 65 وفاة.

وشهدت الأيام الأخيرة تراجعًا في معدلات الإصابة بالفيروس، وبلغ عدد الإصابات النشطة حاليًا 10,200 إصابة، منها 7,552 إصابة في المحافظات الجنوبية، و1,429 إصابة في مدينة القدس وضواحيها، و317 إصابة في محافظة نابلس، و303 إصابات في الخليل، و184 إصابة في رام الله والبيرة.

ويعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات المحافظات الشمالية 106 مصابين، منهم 56 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، في حين، يعالج في مستشفيات المحافظات الجنوبية 89 مصابًا، منهم 63 مصابًا توصف حالتهم بالحرجة.

وعلى صعيد حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" في فلسطين، فقد بلغ عدد المطعمين بجرعة واحدة على الأقل أكثر من مليون و980 ألف مواطنًا ومواطنة، منهم مليون و717 ألف تلقوا جرعتين، و292,281 تلقوا ثلاث جرعات.

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