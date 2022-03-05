بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" يوم الإثنين

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.