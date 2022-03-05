زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في بحر شمال القطاع فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيد وأجبرت الصيادين على التراجع والانسحاب من البحر دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم.



كما قامت الزوارق الإسرائيلية بتمزيق شباك صيادين في بحر خان يونس ورفح جنوب القطاع وأجبرتهم على الانسحاب مخلفة خسائر مادية في ممتلكاتهم.





رام الله - دنيا الوطنفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة.