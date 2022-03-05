الخارجية الفلسطينية: خدماتنا وجهودنا متواصلة لتأمين سلامة ابناء شعبنا بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية والغتربين الفلسطينية، أن متابعات الوزارة لتسهيل عبور المزيد من المواطنين الفلسطينيين من أوكرانيا الى الدول المجاورة، تتواصل على مدار الساعة.وأكد الديك في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن سفير دولة فلسطين لدى أوكرانيا، هاشم الدجاني، أنهى قبل قليل زيارة تفقدية لمعبر ميديكا الحدودي مع بولندا، لافتا إلى أنه طلع على طبيعة الاوضاع على المعبر وأشرف على تسهيل مرور عدد من طلبتنا.قال: "بالرغم من طابور الانتظار الطويل لم يتبق أي مواطن فلسطيني عالق على المعبر، في دليل واضح على نجاح دولة فلسطين في اجلاء العدد الأكبر من مواطنينا وتسهيل عبورهم الى الدول المجاورة، حيث بلغ عدد من غادروا أوكرانيا ما يقارب 1100 مواطن وطالب".من جهة أخرى أكد السفير الديك أن وزارة الخارجية وخلايا الازمة المشكلة تتابع على مدار الساعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين المحاصرين في مدينة سومي، وتتابع باهتمام كبير أوضاعهم للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتصغي باهتمام لمناشداتهم ومناشدات ذويهم وابناء الجالية العربية والاجنبية المحاصرين في المدينة.وأوضح أن وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي يتابع شخصيا جميع التطورات والتفاصيل المتعلقة بقضية الطلبة والجالية الفلسطينية في سومي، ويجري سلسلة من الاتصالات والتحركات لحل قضيتهم، في حين يشرف سفير دولة فلسطين هاشم الدجاني شخصيا على ادارة هذه الأزمة ميدانيا وذلك بالشراكة التامة مع رؤساء الجالية وجهاز المخابرات العامة ومسؤولي الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع أوكرانيا، وأن الاتصالات مع جميع الجهات المعنية متواصلة بما فيها الشقيقة والصديقة والاممية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بانتظار الاعلان عن ترتيبات تتعلق بالممر الآمن لاجلاء طلبتنا وجاليتنا من سومي.واشار الديك، إلى أن خلية الأزمة في أوكرانيا على تواصل مستمر مع جميع أبناء الجالية والطلبة الذين لازلوا متواجدين في أوكرانيا، للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتقديم كل عون مستطاع لهم.وأكد الديك أن كادر سفارة فلسطين لدى أوكرانيا يواصل ومن مقر السفارة، تقديم جميع أشكال الخدمات القنصلية لأبناء الجالية والطلبة الفلسطنيين، ويقوم بحل أية مشاكل تتعلق بفقدان جواز السفر، لافتا إلى أن السفارة عشرات الوثائق لإثبات الشخصية لتسهيل الحركة والتنقل والسفر، وكذلك تمديد صلاحية عديد جوازات السفر.وقال: "يواصل كادر السفارة إنجاز العشرات من المعاملات القنصلية خدمة لابناء شعبنا وللتخفيف من معاناتهم"، مشيرا إلى أن الوزير المالكي يتابع باهتمام كبير قضية استيعاب الطلبة الذين وصلوا أرض الوطن من أوكراني في الجامعات الفلسطينية لتمكينهم من استكمال دراستهم وتخرجهم.