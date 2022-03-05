(لواء العامودي) يتوعد الاحتلال الاسرائيلي حال اغتيال النابلسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب شهداء الأقصى- لواء نضال العامودي، مساء اليوم السبت، استمرار النفير العام بين صفوفها في الضفة الضفة الغربية.وقالت الكتائب، في مؤتمر صحفي لها: "نعاهد الله ثم أبناء شعبنا أن تبقى بنادقنا موجهة الى العدو الصهيوني أينما وجد".وأضافت: "لقد تمادى العدو الصهيوني بالتغول في دماء أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاتلينا، وتهويد وتدنيس أقصانا".واكدت الكتائب، أنها ستبقى صمام الأمان لابنا الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأنه في حال اغتيال القائد ابراهيم النابلسي وأي مطارد من مطاردي كتائب شهداء الاقصى، فلن تمر دون عقاب، وأن العدو الصهيوني سيرى جحينا".وقالت: "القصف بالقصف والرعب بالرعب وانها لثورة حتى النصر".