هل تتجه إسرائيل لفرض عقوبات على روسيا؟

أكدت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي، لم تتخذ بعد قراراً بالانضمام الى نظام العقوبات المفروضة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت القناة: "ولكن في تقييم الوضع اليوم بقيادة وزير الخارجية يائير لبيد، تقرر عدم السماح بوقوف الطائرات الروسية الخاصة لفترات طويلة في مطار بن غوريون، الأمر الذي من شأنه أن يمنع فعليًا أن تجد مأوى لها في إسرائيل".

وتابعت: "وبالتالي، في الواقع لن تكون إسرائيل بمثابة طريق لتجاوز العقوبات ووقوف الطائرات الروسية".

رام الله - دنيا الوطن