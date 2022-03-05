"الخارجية": تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي بوقت مبكر لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي المحاصرة

رام الله - دنيا الوطنصرح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك أن دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين وسفراء دولة فلسطين وخلايا الأزمة العاملة لتأمين سلامة أبناء جاليتنا وطلبتنا في أوكرانيا تواصل على مدار الساعة اتصالاتها ومتابعاتها مع الجهات المعنية كافة من أجل توفير ممر آمن لإجلاء طلبتنا وأسر جاليتنا من مدينة سومي المحاصرة.وأوضح السفير الديك، أننا قمنا بإحصاء مبكر لجميع مواطنينا الراغبين بمغادرة مدينة سومي، مؤكدا أنه ومنذ بداية أزمة المدينة بادرت فلسطين برفع مذكرة رسمية للصليب الأحمر الدولي عن طريق المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى مقر الامم المتحدة في جينيف السفير إبراهيم خريشي، وقبل عديد الدول، ولا زالت متابعته مع الصليب الأحمر الدولي متواصلة، لتوفير هذا الممر الآمن عبر الجهات الدولية المختصة.وأعلن أن بعض الممرات الآمنة تم فتحها بالفعل، وجهودنا متواصلة لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي عندما يتم الاعلان عن تفاصيل الممر الآمن والاجراءات المتعلقة به.وأضاف الديك أن خلية الازمة العاملة في أوكرانيا تمكنت صباح اليوم من إجلاء 5 أسر من أبناء شعبنا الموجودين في مدينة خاركوف، كما أفادتنا خلية الازمة أن عددا آخر من الأسر ستغادرها اليوم.وأنهت سفارة دولة فلسطين لدى سلوفاكيا ترتيب إجلاء 7 مواطنين من أبناء جاليتنا الذين وصلوا العاصمة براتسلافا، وسيغادرون في طريقهم الى العاصمة الاردنية عمان عبر مطار فيينا، كما تواصل سفارات دولة فلسطين في كل من بولندا، رومانيا، المجر، سلوفاكيا، استقبال اعداد من طلبتنا وجاليتنا اللذين يتم اجلاؤهم.