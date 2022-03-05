بوتين: هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد، مؤكداً أنّ هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا وسنرد عليها.وأكد بوتين في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة موسكو، أننا حاولنا تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات والحيلولة دون أي تصعيد في شرق أوكرانيا.ووصف بوتين، قرار بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية بالقرار الصعب، وقال، "لقد قلت هذا في بداية العملية وتحدثت قبل اتخاذ هذا القرار. إنه بلا شك قرار صعب".وأضاف "العملية العسكرية الروسية كانت لحماية شعبنا، فسكان دونباس ليسوا كلابا ضالة وقٌتل منهم نحو 14 ألف شخصا، لكن الغرب فضَل عدم ملاحظة ذلك طوال 8 سنوات".وبشأن الممرات الإنسانية وقيام مجموعات باحتجاز المدنيين في مدينة ماريوبول قال بوتين: " اتصلوا من كييف قالوا قوموا بتوفير ممرًا وافقنا على الفور وعلقنا الأعمال العسكرية، لكنه لم يسمحوا لأي شخص بالخروج وهم يختبئون وراء أشخاص ويستخدموهم كدروع بشرية الدرع البشري ومن هم بعد ذلك؟ النازيون الجدد بالطبع".وشدد، أنّ السلطات الأوكرانية كانت تقصف الأحياء السكنية في دونيتسك وتعاقبها باستخدام الأسلحة الثقيلة، منوها إلى أن استمرت سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.وأعلن الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.و أشار بوتين إلى أنه لم يوبخ أحد في العالم وزيرة الخارجية البريطانية بعد تصريحاتها بشأن مشاركة الناتو في الصراع في أوكرانيا وروسيا اعتبرتها إشارة لذلك.وتابع، أنّ الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا، وأوكرانيا تحاول العودة لامتلاك القواعد النووية فكيف لنا أن نقبل هذا.وأضاف، أنّ سلطات كييف تصرح علنا بأنها لا تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك، و حماية المواطنين الذين يعيشون في دونباس هي أول أهدافنا ولا بد من الحصول على ضمانات بذلك.واستدرك بالقول، أنّ السلطات الأوكرانية أخذت السكان المدنيين دروعا بشرية، و نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية فيها.