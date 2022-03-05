مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

دولي

بوتين: هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا

بوتين: هناك حرب عصابات اقتصادية ضد روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إنه ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد، مؤكداً أنّ هناك حرب  عصابات اقتصادية ضد روسيا وسنرد عليها.

وأكد بوتين في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة موسكو، أننا حاولنا تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات والحيلولة دون أي تصعيد في شرق أوكرانيا.

ووصف بوتين، قرار بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية بالقرار الصعب، وقال، "لقد قلت هذا في بداية العملية وتحدثت قبل اتخاذ هذا القرار. إنه بلا شك قرار صعب".

وأضاف "العملية العسكرية الروسية كانت لحماية شعبنا، فسكان دونباس ليسوا كلابا ضالة وقٌتل منهم نحو 14 ألف شخصا، لكن الغرب فضَل عدم ملاحظة ذلك طوال 8 سنوات".

وبشأن الممرات الإنسانية وقيام مجموعات باحتجاز المدنيين في مدينة ماريوبول قال بوتين: " اتصلوا من كييف قالوا قوموا بتوفير ممرًا وافقنا على الفور وعلقنا الأعمال العسكرية، لكنه لم يسمحوا لأي شخص بالخروج وهم يختبئون وراء أشخاص ويستخدموهم كدروع بشرية الدرع البشري ومن هم بعد ذلك؟ النازيون الجدد بالطبع".

وشدد، أنّ السلطات الأوكرانية كانت تقصف الأحياء السكنية في دونيتسك وتعاقبها باستخدام الأسلحة الثقيلة، منوها إلى أن استمرت سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.

وأعلن الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.

و أشار بوتين إلى أنه لم يوبخ أحد في العالم وزيرة الخارجية البريطانية بعد تصريحاتها بشأن مشاركة الناتو في الصراع في أوكرانيا وروسيا اعتبرتها إشارة لذلك.

وتابع، أنّ الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا، وأوكرانيا تحاول العودة لامتلاك القواعد النووية فكيف لنا أن نقبل هذا.

وأضاف، أنّ سلطات كييف تصرح علنا بأنها لا تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك، و حماية المواطنين الذين يعيشون في دونباس هي أول أهدافنا ولا بد من الحصول على ضمانات بذلك.

واستدرك بالقول، أنّ السلطات الأوكرانية أخذت السكان المدنيين دروعا بشرية، و نسعى لنزع سلاح أوكرانيا والتخلص من النزعة النازية فيها.

أخبار ذات صلة

شاهد: تدمير مروحية روسية في أوكرانيا

شاهد: تدمير مروحية روسية في أوكرانيا

&#34;إسرائيل&#34; تُقرر الانضمام لعقوبات أمريكية فرضت على روسيا

"إسرائيل" تُقرر الانضمام لعقوبات أمريكية فرضت على روسيا

شاهد: صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها

شاهد: صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها

حقيقة &#34;الفيديو المرعب&#34; لحريق أكبر محطة نووية في أوروبا

حقيقة "الفيديو المرعب" لحريق أكبر محطة نووية في أوروبا

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق نار لفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق نار لفتح ممرات لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

الولايات المتحدة ترد على إمكانية الذهاب لحرب مع روسيا

الولايات المتحدة ترد على إمكانية الذهاب لحرب مع روسيا

أول رد فعل روسي رسمي على دعوات أمريكية لاغتيال بوتين

أول رد فعل روسي رسمي على دعوات أمريكية لاغتيال بوتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم جامعة القدس في أبو ديس

الاحتلال يقتحم جامعة القدس في أبو ديس

&#34;الخارجية&#34;: تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي بوقت مبكر لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي المحاصرة

"الخارجية": تواصلنا مع الصليب الأحمر الدولي بوقت مبكر لإجلاء طلبتنا وأسرنا من سومي المحاصرة

الاحتلال يعتقل شابين من سلوان

الاحتلال يعتقل شابين من سلوان

منى منصور: واقع الأسرى مؤلم والأسيرات يعانين من عذاب مضاعف

منى منصور: واقع الأسرى مؤلم والأسيرات يعانين من عذاب مضاعف

رأفت يدين إطلاق مستوطن متطرف النار على مواطنين فلسطينيين عزل في الخليل

رأفت يدين إطلاق مستوطن متطرف النار على مواطنين فلسطينيين عزل في الخليل

الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الكويت الرافض للمشاركة في مؤتمر تطبيعي بالبحرين

الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الكويت الرافض للمشاركة في مؤتمر تطبيعي بالبحرين

3 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

3 وفيات و35 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

نادي الأسير: الاحتلال أصدر أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ منذ عام 2015

نادي الأسير: الاحتلال أصدر أكثر من 8700 أمر اعتقال إداريّ منذ عام 2015

منوعات

شاهد: زوج الدكتورة خلود يحدث ضجة بسبب غيرته عليها

شاهد: زوج الدكتورة خلود يحدث ضجة بسبب غيرته عليها

شاهد: شهيرة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34; تتهم فتيات بالتحرش بزوجها

شاهد: شهيرة على الـ"سوشيال ميديا" تتهم فتيات بالتحرش بزوجها

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بشعرها الطويل

شاهد: شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بشعرها الطويل

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة بظهورها بالحجاب مرة أخرى

شاهد: ياسمين صبري تحدث ضجة بظهورها بالحجاب مرة أخرى

ما آخر التطورات الصحية لسامي مغاوري بعد أزمته الأخير؟

ما آخر التطورات الصحية لسامي مغاوري بعد أزمته الأخير؟

صفية العمري تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها في دار الأوبرا

صفية العمري تتعرض لموقف محرج خلال تكريمها في دار الأوبرا

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل برأيه عن مطربين المهرجانات

شاهد: حمادة هلال يثير الجدل برأيه عن مطربين المهرجانات

شاهد: رامي صبري يحزن الجمهور بما قاله في لقاء منى الشاذلي

شاهد: رامي صبري يحزن الجمهور بما قاله في لقاء منى الشاذلي

نقابة الإعلاميين تفتح تحقيق مع شريف عامر والداعية مبروك عطية

نقابة الإعلاميين تفتح تحقيق مع شريف عامر والداعية مبروك عطية

ما حقيقة وضع سمير صبري على جهاز الأوكسجين وتدهور حالته الصحية؟

ما حقيقة وضع سمير صبري على جهاز الأوكسجين وتدهور حالته الصحية؟

عربي

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية &#34;بن سلمان&#34; حول الأحاديث النبوية المتواترة

هيئة كبار العلماء في السعودية ترد على رؤية "بن سلمان" حول الأحاديث النبوية المتواترة

&#34;إسرائيل&#34; تحذر من مواجهة عسكرية مع &#34;حزب الله&#34;

"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"

فيديو: وزير خارجية الجزائر &#34;يشخّر&#34; أثناء كلمة تبون قمة منتدى الدول المصدرة للغاز

فيديو: وزير خارجية الجزائر "يشخّر" أثناء كلمة تبون قمة منتدى الدول المصدرة للغاز