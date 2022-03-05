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شؤون فلسطينية

الرئاسة تتابع أوضاع جاليتنا في أوكرانيا

الرئاسة تتابع أوضاع جاليتنا في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
حرصت الرئاسة الفلسطينية على متابعة أوضاع جاليتنا وطلابنا في أوكرانيا منذ اللحظة الأولى للأزمة الحالية.

ووجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوزارة الخارجية وسفارات دولة فلسطين وجهاز المخابرات العامة، لبذل كل الجهود وتقديم المساعد لتسهيل مغادرة أبناء شعبنا الراغبين في المغادرة من الجاليات والطلاب من أوكرانيا، وضمان عودتهم إلى أهلهم سالمين.

وأشادت الرئاسة بالجهود الكبيرة التي تبذلها "الخارجية"، وسفارة دولة فلسطين، لمساعدة أبناء الجاليات والطلبة الفلسطينيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا، جراء الأزمة والأحداث الراهنة.

 كما أشادت بجهود جهاز المخابرات العامة، وكذلك بجهود الجاليات في أوكرانيا والدول المحيطة بها لإنجاح عملية الإجلاء وتقديم المساعدات اللازمة لذلك.

وأكدت الرئاسة أهمية ما تقوم به سفارات دولة فلسطين لتقديم يد العون لكل من يحتاج من أبناء جاليتنا في أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى أهلهم سالمين.

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