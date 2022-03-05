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روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية

روسيا: 40 مصريًا و200 أردني تستخدمهم السلطات الأوكرانية كدروع بشرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من 5 آلاف أجنبي من بينهم عرب، وتستغلهم دروعا بشرية، في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين.

ووفق موقع (سبوتنيك) فقد ذكرت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية".

وأوضحت أن "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام"، مضيفة أن "هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".

وأكدت الوزارة كذلك على "رفض سلطات كييف مقترحا روسيا بإقامة ممرات إنسانية في خاركيف وسومي"، مشيرة إلى "منع المدنيين من الخروج من المدينتين".

وأضافت: "في سومي حاول 20 طالبا باكستانيا الخروج من المدينة، إلا أن كتائب القوميين ضربتهم وإعادتهم إلى داخل المدينة"، مشيرة إلى وجود "حالات عنصرية وتمييز بالتعامل مع الأجانب المحتجزين على أساس عرقي".

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