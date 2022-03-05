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دولي

"إسرائيل" تُقرر الانضمام لعقوبات أمريكية فرضت على روسيا

"إسرائيل" تُقرر الانضمام لعقوبات أمريكية فرضت على روسيا
رام الله - دنيا الوطن
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على 25 مليادرير روسي مقربون من فلاديمير بوتين، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار (بن غوريون)، أو السماح لليخوت الخاصة بهم من الرسو في أي من الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب موقع (واي نت)، فإنّ هذه الخطوة بمثابة انضمام للعقوبات على روسيا والتي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا على تلك الشخصيات الروسية من ما يعرفون بأنهم الأوليغارشية، والتي قد تصل لاحقًا لتجميد أصول شركاتهم.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، "يجب أن لا يتم تصويرنا كدولة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات".

وأشار الموقع إلى أن لجنة العقوبات الإسرائيلية ستدرس كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، ولكن نظرًا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، فإن تل أبيب ستعمل وفقًا للقائمة الأمريكية ضد الأوليغارشية.

وقال الموقع: "إنّ "إسرائيل" ستنقل  رسالة لهم بأنها لن تكون المكان الذي يختبئون فيه بطائراتهم أو اليخوت..، والتأكد من عدم نقل أموالهم إلى هنا".

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