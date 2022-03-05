فلسطين: 7 حالات وفاة و375 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة يوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة خلال التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 2، طولكرم 7، بيت لحم 6، نابلس 10، رام الله والبيرة 11، قلقيلية 2، الخليل 2، جنين 1، أريحا 1، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 35، مدينة القدس 280".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 6، طولكرم 16، بيت لحم 14، نابلس 32، رام الله والبيرة 65، قلقيلية 13، الخليل 14، جنين 26، أريحا 4، ضواحي القدس 6، طوباس 4، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 500".وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة وفاة في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 106 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.الإصابات الجديدة:الضفة الغربية: 42قطاع غزة: 35مدينة القدس: 280حالات التعافي الجديدة:الضفة الغربية: 200قطاع غزة: 1000مدينة القدس: 500حالات الوفاة الجديدة:الضفة الغربية: 3قطاع غزة: 3مدينة القدس: 1الحالات التي تعالج في المستشفيات: 106| العناية المكثفة: 56| أجهزة التنفس الاصطناعي: 26| عدد الفحوصات: 805 (باستثناء مدينة القدس).