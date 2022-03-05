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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الكويت الرافض للمشاركة في مؤتمر تطبيعي بالبحرين

الجهاد الإسلامي تُشيد بموقف الكويت الرافض للمشاركة في مؤتمر تطبيعي بالبحرين
رام الله - دنيا الوطن
أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بموقف الوفد الأكاديمي الكويتي الذي رفض المشاركة في المؤتمر الذي استضافته جامعة البحرين الحكومية، بسبب مشاركة وفد يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيانها الصادر اليوم السبت، على أن دولة الكويت الشقيقة تسجل مرة أخرى موقفًا قوميًا أصيلًا برفضها لكافة أشكال التطبيع.

كما ودانت بشدة كل أشكال التطبيع بما فيها تطبيع جامعة البحرين التي جعلت من العمل الأكاديمي غطاءً للتطبيع.

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