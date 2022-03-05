مباشر | العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا تدخل يومها العاشر

دولي

شاهد: صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها

شاهد: صاروخ أوكراني موجه يتتبع دبابة روسية ويدمرها
رام الله - دنيا الوطن
تداولت صفحات أوكرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد إصابة دبابة روسية بصاروخ موجه.

وأشار حساب Ukraine Weapons Tracker على (تويتر)، إلى أن الآلية الروسية دمرت بعد استهدافها بصاروخ من نوع Stugna-P ATGM المضاد للدبابات، من دون أن تشير إلى مكان وقوع العملية على الأراضي الأوكرانية.

ومنذ بدء الهجوم، عمد الطرف الأوكراني إلى بث أخبار عن صمود الجيش في مواجهة الروس، وقدرته على إلحاق الخسائر بالقوات الروسية على مستوى الجنود والعتاد، وأسر العشرات منهم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، يوم السبت، أن القوات الروسية تواصل هجومها واسع النطاق في أوكرانيا.

 

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