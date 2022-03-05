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شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 6 إسرائيليين في 102 نقطة مواجهة

حصاد الأسبوع: ثلاثة شهداء وإصابة 6 إسرائيليين في 102 نقطة مواجهة
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وإصابة جنود ومستوطنين وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

 

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان من جنين والخليل، ورصدت 102 نقطة مواجهة، بينها 11 عملية إطلاق نار و23 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 6 جنود ومستوطنين.

 

 ففي يوم أمس الجمعة أحصيت 19 نقطة مواجهة مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والقدس والخليل ورام الله وبيت لحم.

 

 وعمت المواجهات بلدات بيتا، بيت دجن، كفر قدوم، المدخل الغربي لسلواد، باب الزاوية، حي الشيخ جراح، شارع الشلالة بالخليل، مخيم عايدة، جبل صبيح، الحاجز الشمالي بقلقيلية، مدخل مستوطنة الدبويا بالخليل، بلدة قريوت، عزون، برقين، الشيخ جراح، جبل الطويل في البيرة.  

 

ونفذ مقاومون ثلاث عمليات إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في بلدتي برقين، قباطية بجنين ومستوطنة بسجوت المقامة على أراضي رام الله والبيرة.

 

كما رشق شبان مركبات المستوطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلية، وألقيت زجاجات حارقة على بؤرة الدبويا الاستيطانية في الخليل.

 

وفي يوم الخميس أحصيت 9 نقاط مواجهة في القدس ورام الله ونابلس وجنين وقلقيلية.

 

وأصيب مستوطن في عملية طعن ببلدة حزما شرق القدس المحتلة فيما اعتقل المنفذ بعدها بساعات.

 

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في مخيم جنين، ومدينة نابلس.

 

وألقى شبان زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

 

وأحصيت يوم الأربعاء 15 نقطة مواجهة في القدس والخليل ونابلس وقلقيلية ورام الله وجنين.

 

وأصيب مستوطن في عملية طعن في بلدة حزما قبل يوم من عملية مشابهة في ذات المنطقة.

 

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار وقنابل محلية الصنع تجاه حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، فيما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في قرية بيتين شمال شرق رام الله.

 

وكان يوم الثلاثاء من أكثر أيام الأسبوع تصعيداً في الضفة الغربية حيث رصد 21 نقطة استشهد خلال ثلاثة شبان من جنين والخليل.

 

واندلعت المواجهات في رام الله وبيت لحم والقدس والخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية.

 

واستشهد الشاب عمار أبو عفيفة من مخيم العروب بعد ارتقائه برصاص الاحتلال في بيت لحم، كما استشهد الشابان عبد الله الحصري وشادي نجم في مخيم جنين.

 

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في قرية العرقة ومخيم جنين في جنين، وحاجز قلنديا في القدس المحتلة.

 

كما ألقيت زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال والمستوطنين في دير غسانة، حوسان، مخيم العروب، مستوطنة جبعات أساف، بيت كاحل.

 

وفي يوم الاثنين منتصف الأسبوع رصدت 23 نقطة مواجهة في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم.

 

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار وألقي كوع متفجر تجاه حاجز الجلمة فيما ألقيت عبوة متفجرة صوب قوات الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس.

 

واستهدف الشبان جنود الاحتلال والمستوطنين بزجاجات حارقة قرب مستوطنة بسجوت، وبيت لحم، وحاجز زعترة، ومستوطنة كرمي تسور.

 

وأصيب أربعة من جنود الاحتلال خلال مواجهات باب العامود في القدس، ومستوطِنة جرّاء رشق مركبة إسرائيلية بالحجارة قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

 

وفي يوم الأحد احصيت 15 نقطة مواجهة في الخليل  ورام الله ونابلس وبيت لحم.

 

واستهدف شبان قوات الاحتلال بأكواع متفجرة قرب جسر حلحول، كما ألقوا زجاجات حارقة صوب أهداف إسرائيلية في عابود، جبل جرزيم، مستوطنة جبعات أساف، مستوطنة مجدال عوز.

 

ويوم السبت الماضي أحصيت 5 نقاط مواجهة في ضواحي القدس وبيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية.

 

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال على جبل صبيح جنوب نابلس، فيما ألقيت أكواع متفجرة على حاجز دوتان العسكري في جنين.

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