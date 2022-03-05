القدس: 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في جبل المكبر

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة إن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل سلطات الاحتلال.وأوضح طارق عويسات عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر أن بلدية الاحتلال في المدينة تسعى لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.وأشار الى أن خطورة هذا المخطط أنه يحرم مستقبلاً أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.وشدد عويسات على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، الذي يحتاج لأموال باهظة على حساب المواطنين.وجدد عويسات التأكيد على أن أهل القدس صامدون ويرفضون تكرار الهجرة التي جرت عام 1948 و1967.وأكد أن الاحتلال يسعى لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لصالح الاحتلال ومخطط الشارع الأمريكي.ونبه الناشط المقدسي الى أن مخطط الشارع الأمريكي يهدد مئات العائلات، وأن بلدية الاحتلال في القدس تتعامل بسياسة العصابات بحماية من الحكومة الإسرائيلية.وأدى أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة صلاة الجمعة يوم أمس في ملعب البلدة ضمن حراكهم المتصاعد رفضاً لقرارات الهدم ولتعزيز الموقف نحو منع الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين.