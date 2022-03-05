خمسة أسرى بينهم "عبدالله البرغوثي" يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والقدس والداخل المحتل يدخلون اليوم الخامس من مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:من مدينة رام الله/▪️ الأسير عبد الله غالب عبد الله البرغوثي (48 عامًا) المعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة التخطيط لتنفيذ عدة عمليات بارزة منها عملية سبارو وعملية الجامعة العبرية، ومقهى "مومنت"، والنادي الليلي في مستوطنة "ريشون لتسيون" قرب تل أبيب وقتل فيها نحو 35 وجرح 370 آخرين.يعتبر الأسير عبدالله البرغوثي خليفة الشهيد يحيى عياش في إدارة العمليات الاستشهادية، حيث بلغ مجموع القتلى في العمليات من تنسيقه وتدبيره نحو 66 وأكثر من 500 جريح، وحكم عليه بالسجن المؤبد 67 مرة، وهو أعلى حكم ضد أسير فلسطيني.▪️والأسير مازن محمود عمر القاضي (41 عامًا) المحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و25 عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.ومن القدس المحتلة/▪️الأسير مراد نظمي رزق العجلوني (41 عامًا) المحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و20 عاماً ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.▪️والأسير عبد الله غالب عبد الله الجمل (49 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا داخل السجون.من الداخل المحتل/▪️الأسير زياد محمود عارف جبارين (55 عامًا) من الداخل المحتل المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون.