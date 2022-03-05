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شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات توضح تفاصيل العمل بالمركبات القديمة

النقل والمواصلات توضح تفاصيل العمل بالمركبات القديمة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان، أن المركبات الأكثر من (20 سنة) هي مركبات قديمة ولا يجوز لها قانونيا العمل.

وأوضح الزيان لإذاعة (الأقصى)، أنه في حال تقدم أي مواطن بشكوى حول عدم قدرته على اعدام مركبته القديمة مقدمًا الأسباب المقنعة فإن الوزارة ستدرس طلبه وستراعي ظروف الناس.

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي تدفع الوزارة للسماح للمواطن بقيادة المركبة القديمة أن تكون مصدر دخل وحيد لأسرته، مبينًا أنه يمكن تحويل المركبة التي يزيد عمرها عن 20 عامًا إلى عمومي داخلي.

وقال: "القانون ينص بعد 18 سنة تحول السيارة من عمومي إلى ملاكي حتى لو كانت بنيتها جديدة، ونحن نقدر ظروف الناس، وسنتابع شكاوى المواطنين وندرس طلباتهم".

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