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دولي

حقيقة "الفيديو المرعب" لحريق أكبر محطة نووية في أوروبا

حقيقة "الفيديو المرعب" لحريق أكبر محطة نووية في أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مزعوم لحريق ضخم في المحطة النووية التي تعرضت لقصف روسي بمدينة زابوريجيا الأوكرانية، ليتضح لاحقا أنه حريق مستودع للمواد الكيميائية في الصين عام 2015.

وأظهر الفيديو حريق كبير في ما يبدو أنها منشأة، وعلق ناشرو المقطع بالقول: "اشتعال النيران في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد هجوم روسي".

وأضافت المنشورات: "هذه أكبر محطة نووية في أوروبا، وإن حدث فيها انفجار فسيمتد تأثيره لمساحات لن يتوقعها أحد".

وذكرت (سكاي نيوز عربية) أن فيديو الحرائق المتداول لا علاقة له بالتطورات الأخيرة في أوكرانيا، حيث أرشد التدقيق عبر محركات البحث إلى أن الفيديو منشور على مواقع إخبارية عدة بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2015.

ويعود الفيديو لحريق اندلع في مصنع مواد كيميائية في تيانجين الصينية عام 2015.


 

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