كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان، بحسب ما أفادت به وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.وفق ما نقلت (سبوتنيك) فقد قالت الوكالة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة باتجاه بحر اليابان".بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية، وأصدر إنذارا يدعوا جميع السفن في المنطقة لعدم الاقتراب من حطام الصاروخ في حال العثور عليها، والاتصال بالسلطات اليابانية فورا.ونقلت (يونهاب) عن لي جونغ جو، المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية أن وزارة الوحدة ستراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية وتستعد لكل الاحتمالات.