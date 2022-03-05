بعد انتهاء المنخفض الجوي.. تعرف على حالة الطقس طوال الأسبوع

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ولطيفا نهارا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارد نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، خماسينيا، غائما جزئياً إلى غائم، وجافا ومغبرا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية.وخلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية،حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفية الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم ولطيفا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.