الولايات المتحدة ترد على إمكانية الذهاب لحرب مع روسيا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن المحاولات الغربية لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، ستؤدي إلى حربٍ مع روسيا، لافتاً إلى أنَّ بلاده لا تعتزم التصرف بهذه الطريقة.وأوضح بلينكن، في جلسة لوزراء خارجية الناتو، أنَّ الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لتشديد العقوبات ضد موسكو، وللحلول الدبلوماسية مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.وأضاف: "لا يوجد مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة في خفض حجم النفط في الأسواق، لكِنها لا تستبعد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي".ودعا الوزير الأمريكي، روسيا إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من المواقع النووية في أوكرانيا، مضيفا: "البيت الأبيض طلب من الكونغرس الموافقة على رصد 10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا".