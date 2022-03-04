دولي

أول رد فعل روسي رسمي على دعوات أمريكية لاغتيال بوتين

أول رد فعل روسي رسمي على دعوات أمريكية لاغتيال بوتين
رام الله - دنيا الوطن
وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة دعوة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لاغتيال بوتين بأنها أمر إجرامي.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد طالبت السفارة الروسية من الولايات المتحدة رسميا تفسيرا لهذا الأمر، وإدانة تصريح السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام المتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف على أن تصريح غراهام غير مقبول ومثير للغضب، وقال في هذا السياق: "درجة رهاب روسيا والكراهية في الولايات المتحدة لروسيا خارج نطاقها. من المستحيل تصديق أن سيناتور في بلد يبشر بقيمه الأخلاقية باعتباره" نجما مرشدا "للبشرية جمعاء يمكنه أن يدعو إلى الإرهاب. كسبيل لتحقيق أهداف واشنطن على الساحة الدولية".

وذكر رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن خوفه يزداد على مصير الولايات المتحدة التي يوجد على مقودها "سياسيون لا يتحلون بالمسؤولية وغير محترفين".

وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام دعا في مقابلة تلفزيونية إلى أن يقوم "شخص ما في روسيا" باغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحدث غراهام في حوار مع قناة (فوكس نيوز) بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات حرض فيها على قتل بوتين.

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