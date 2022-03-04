شؤون فلسطينية

ناصيف يدعو للتوحد خلف المقاومة لحماية شعبنا

ناصيف يدعو للتوحد خلف المقاومة لحماية شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، اليوم الجمعة، إلى موقف فلسطيني موحد  لمواجهة غطرسة الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتوحد خلف المقاومة لحماية حقوق شعبنا الفلسطيني.

وأصيب 4 مواطنين بينهم 3 أطفال، في وقت سابق اليوم الجمعة، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبهم، أثناء تواجدهم أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وقال ناصيف تعقيبا على هذه الجريمة، إن ما نشاهده من تصاعد لعدوان قطعان المستوطنين، يؤشر على استغلال الاحتلال للظروف المحيطة للاستفراد بأبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب القيادي بحماس، السلطة الفلسطينية بالوقف التام والفوري للتنسيق الأمني مع الاحتلال، مشددا على أن التنسيق الأمني مرفوض ومجرّم من الكل الوطني الفلسطيني، لما له من انعكاسات خطيرة على قضيتنا الوطنية برمتها.

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