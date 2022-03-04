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احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين

احتجاجًا على مشاركة إسرائيل.. انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر في البحرين
رام الله - دنيا الوطن
انسحب وفد أكاديمي عن جامعات الكويت من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، احتجاجا على مشاركة وفد إسرائيلي فيه.

ووفق صحيفة (القبس) فقد قالت رابطة "شباب لأجل القدس" الكويتية، عبر (تويتر)": "يدعوننا لزيارة أرضنا المغتصبة التي احتلها كيانهم المجرم.. ثم يسمونها لقاءات أكاديمية وعلمية!! وفد جامعات الكويت ينسحب من محاضرة يلقيها إسرائيلي من جامعة تل أبيب المنعقد في جامعة البحرين. تحية للوفد والتطبيع خيانة، كان وسيظل".

وقال رئيس رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت مصعب المطوع في حديث لـ"قدس برس"، إن "انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله".

وأضاف أن هذه المواقف "أصبحت أحد الأسلحة التي تشكل غصة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، وورقة ضغط وأذى له".

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