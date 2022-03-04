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"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"

"إسرائيل" تحذر من مواجهة عسكرية مع "حزب الله"
رام الله - دنيا الوطن
حذرت ​إسرائيل، من "اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله اللبناني، بسبب مواصلة ​​ نشاطه العسكري قرب الحدود".

وقال مندوب ​إسرائيل​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، جلعاد إردان، خلال لقائه القائد الإسباني الجديد لقوة الأمم المتحدة في لبنان أرولدو لازارو ساينز: إن "تصرفات حزب الله يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية مستقبلية من شأنها أن تجلب كارثة إلى لبنان".

وأكد أن "إسرائيل سترد بقوة"، متوقعا أن "تطبق قوات اليونيفيل القرار 1701 بالكامل وتمنع حزب الله من القيام بما يحلو له".

وطلب إردان، من قائد اليونيفيل أن "يوضح وبدقة هذه الأحداث في تقارير اليونيفيل المرفوعة إلى مجلس الأمن الدولي"، مؤكدا أن "للقوة الأممية مهمة بالغة الأهمية ولكن للأسف، بسبب الوضع اليوم، لا تفي بتنفيذ تفويضها".

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