(حماس): الكويت تسجل مجددًا موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً رفضاً للتطبيع

رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة حماس، بانسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، بسبب مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في منشورله على (فيسبوك): "مرة أخرى تسجل الكويت موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، إثر مشاركة وفد صهيوني في فعالياته".وأضاف قاسم "هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، ويعكس استمرار وقوفها الى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه".