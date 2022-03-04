أوكرانيا ترد على أنباء هروب زيلينسكي

رام الله - دنيا الوطنرفضت أوكرانيا مزاعم روسية جديدة بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي فر خارج البلاد.ووفق شبكة (رويترز) فقد قالت الهيئة الحكومية لأمن المعلومات بكييف: إن "هذا زائف.. الرئيس موجود في كييف. هو مع شعبه”، متهمة موسكو بشن حرب معلومات ونشر أخبار كاذبة بالأراضي الأوكرانية التي استولت عليها حتى الآن".يأتي البيان ردا على تأكيد من رئيس مجلس النواب الروسي “الدوما “، فياتشيسلاف فولودين، الذي قال إن زيلينسكي غادر البلاد، مستشهدا بنواب أوكرانيين على برنامج (تيليجرام) للتواصل الاجتماعي. وقال فولودين: "إنه الآن يقيم في بولندا".وحذرت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية من أن روسيا قد تنشر تقارير كاذبة تزعم فيها فرار زيلينسكي إلى خارج البلاد.