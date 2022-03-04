روسيا تحظر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (رويترز): إن السلطات الروسية حظرت موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، في خطوة تهدف إلى الرد على إجراءات غربية فرضت قيودا على وسائل إعلام روسية.وأضافت الوكالة "يأتي إقدام روسيا على خطوة الحظر الكامل لـ (فيسبوك)، فيما كانت السلطات قد فرضت قيودا جزئية على الدخول إلى المنصة، بعد بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا المجاورة".ويجري اتهام منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(تويتر) بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذي يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.ويوم الجمعة، قالت هيئة "نيت بلوكس" المختصة في رصد حوكمة الإنترنت، إن السلطات الروسية قيدت وصول مستخدمي الشبكات الاجتماعية إلى موقعي (فيسبوك) و(تويتر).