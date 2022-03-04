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الخارجية: نتابع قضية استكمال الطلبة القادمين من أوكرانيا لدراستهم في الجامعات الفلسطينية

الخارجية: نتابع قضية استكمال الطلبة القادمين من أوكرانيا لدراستهم في الجامعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير أحمد الديك أنه وفي اطار متابعات وزارة الخارجية والمغتربين لضمان سلامة أبناء الجالية والطلبة الفلسطينيين سواء اللذين بقوا في أوكرانيا أو اللذين تم اجلاؤهم، وبشكل خاص طلبتنا الاعزاء الذين اضطروا على ترك دراستهم ومغادرة أوكرانيا، والذين وصلوا الى أرض الوطن أو في طريقهم الى أرض الوطن.

وأضاف الديك: "وقوفا الى جانبهم ودعما لاسرهم وذويهم، فإن وزير الخارجية رياض المالكي سيتابع مع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية والجهات الفلسطينية المختصة، ضرورة استيعاب من يريد من طلبتنا القادمين من أوكرانيا في جامعات الوطن لتمكينهم من استكمال دراستهم".

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