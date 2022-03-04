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الاحتلال يقرر تسليم جثمان الفتى عمر أبو عصب الإثنين المقبل

الاحتلال يقرر تسليم جثمان الفتى عمر أبو عصب الإثنين المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد المقدسي عمر إبراهيم أبو عصب من بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، مساء الإثنين القادم.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان الفتى أبو عصب (16 عاما) منذ أن قضى شهيدا عقب تنفيذه عملية طعن قرب مدرسة تلمودية في شارع الواد بالقدس المحتلة، يوم 17 نوفمبر الماضي، أسفرت عن إصابة مجند ومجندة إسرائيليين، أحدهما في رأسه.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقتذاك الشهيد أبو عصب مؤكدة أنه قدم نموذجًا فريدًا في الإقدام والشجاعة، وشددت على أن شعبنا الفلسطيني لن يترك الاحتلال يعيث في قدسنا فسادًا وتدنيسًا للمسجد الأقصى المبارك، وهدمًا للبيوت، وتهجيرًا لأهلنا في أحياء سلوان والشيخ جرّاح، دون رد على جرائمه.

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