100 إصابة في نابلس وثوار بيتا يرفعون علم فلسطين على جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطنتصاعدت المواجهات بين الشباب الثائر اليوم الجمعة في الضفة الغربية وخاصة في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس.وأفاد الهلال الأحمر أن 102 مواطناً أصيبوا خلال المواجهات في نابلس بينهم 26 مصاباً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و75 بالاختناق بقنابل الغاز وإصابة واحدة إثر السقوط.ففي بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط نقل 3 منهم الى المستوصف للعلاج، فيما أصيب ضابطا إسعاف من طواقم الهلال الأحمر، الى جانب 39 مصاباً بالاختناق.واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية حيث تضررت سيارة اسعاف خلال المواجهات في بيت دجن.أما في بلدة بيتا فأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم مسن يبلغ من العمر 65 عاماً، كذلك أصيب 36 مواطناً بالاختناق بقنابل الغاز وجرى علاجهم ميدانياً.وتمكن ثوار بيتا من الوصول الى أقرب نقطة من بؤرة افيتار الاستيطانية ورفع علم فلسطين على جبل صبيح.وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي تجاه الشبان في منطقة اليتماوي غرب جبل صبيح.