أبو كويك يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة حماس، الشيخ حسين أبو كويك، جماهير شعبنا إلى تصعيد المقاومة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين في كل المدن والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.وشدد أبو كويك على ضرورة الرد على جرائم جيش الاحتلال الغاصب ضد شعبنا من اعتقالات وتقتيل وهدم ومصادرة، لافتا الانتباه إلى ممارسته هجمة شرسة ضد الإنسان الفلسطيني، والمقدسات والشجر والحجر، مستغلًا حالة الانشغال العالمية بما يجري بين روسيا وأوكرانيا.وقال: "يحب أن يلتحم أبناء شعبنا في كل المواقع نصرة لأبناء بيتا والشيخ جراح وسلوان وجنين وكفر قدوم والسيلة وغيرها من مواقع الشرف والعزة".كما حث على وجوب الحشد والتصعيد وتكثيف الفعاليات الشعبية والوقفات والمسيرات المساندة للأسرى وعدم ترك إدارة سجون الاحتلال لتنفرد بهم حيث تمارس القمع المتواصل "ضد خيرة أبناء وبنات شعبنا".