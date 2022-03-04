اصابتان برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت نصرة للأسرى وأهالي الشيخ جراح.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ان جنود الاحتلال داهموا البلدة قبل انطلاق المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بين منازل المواطنين لمنع الشبان من إشعال الإطارات المطاطية قرب البوابة التي تغلق الشارع.واوضح شتيوي ان مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال استخدم فيها الشبان الحجارة للتصدي للجنود فيما رد العشرات من جنود الاحتلال باستخدام الرصاص المعدني مما ادى لإصابة شابين عولجا ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر.وأشار شتيوي ان المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة واسعة من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعمة للأسرى في سجون الاحتلال.